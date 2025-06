Irã fala em risco de 'vazamento nuclear' após ataque de Israel; entenda

Em um acordo de 2015, a usina foi reprojetada para reduzir o risco de proliferação e seu núcleo foi removido e preenchido com concreto. O reator de água pesada, como originalmente projetado, teria sido capaz de produzir facilmente plutônio que poderia eventualmente ser usado em uma arma nuclear, embora o Irã negue o investimento por tais armas.

Israel também bombardeou a usina nuclear de Natanz, uma instalação de enriquecimento de urânio que fica no Irã. O ataque destruiu a parte externa da usina, segundo o governo iraniano, mas o subsolo não teria sido atingido.

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) considera que há risco de vazamento radioativo com os ataques. "Ataques a instalações nucleares na República Islâmica do Irã causaram uma forte degradação da segurança nuclear. Embora até o momento não tenham causado vazamentos radioativos que afetem o público, existe o risco de que isso possa ocorrer", afirmou a agência hoje.

Novos bombardeios

O exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teerã. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar".

Uma nova rodada de mísseis do Irã também foi lançada em direção ao território israelense. Testemunhas ouvidas pela agência Reuters relataram explosões sobre Jerusalém e Tel Aviv. "Os sistemas defensivos estão trabalhando ativamente para interceptar a ameaça", disseram os militares.