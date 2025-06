Trump diz que dará duas semanas de chance à diplomacia

Donald Trump disse ontem que decidirá "nas próximas duas semanas" se os EUA participarão ou não diretamente dos ataques israelenses ao Irã.

"Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã num futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não ir nas próximas duas semanas", disse Trump, em um comunicado lido pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Netanyahu tem pressionado os EUA a usar suas bombas antibunker GBU-57 na tentativa de destruição das instalações nucleares do Irã em Fordo, que ficam a mais de 80 metros de profundidade.