Brasileira cai durante trilha em vulcão na Indonésia e aguarda resgate

Uma brasileira caiu durante uma trilha no vulcão Rinjaji na ilha de Lombok, na Indonésia, no início da noite de ontem, no horário de Brasília. Ela está viva e aguarda socorro, mas as buscas só serão retomadas amanhã de manhã do horário local — segundo a família.

O que aconteceu

A publicitária Juliana Marins, de 26 anos, tropeçou e escorregou durante o caminho, segundo a família. Ela rolou da montanha e foi parar a cerca de 300 metros, abaixo do caminho da trilha. Com isso, ficou debilitada e não consegue se movimentar.

Três horas depois do acidente, um grupo de espanhóis encontrou a brasileira. Mariana Marins, irmã de Juliana, vive em Niterói (RJ) e disse ao UOL que as pessoas que passaram pelo local perguntaram o nome de Juliana e tentaram achar familiares e amigos dela pelas redes sociais.