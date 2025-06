Como são as usinas nucleares do Irã e por que elas são simbólicas na guerra

A usina de Natanz é considerada o "coração" do programa nuclear iraniano. Erguida na província de Isfahan, ao sul de Teerã, o complexo é dividido em duas partes: uma subterrânea, protegida de ataques aéreos, e outra acima do solo, que ficou seriamente danificada nos recentes bombardeios israelenses, segundo o chefe da AIEA, Rafael Grossi.

Parte subterrânea abriga 16 mil centrífugas, pelo menos 13 mil em funcionamento. Não há detalhes precisos das dimensões da instalação, mas as estimativas é de que o local comporte até 50 mil máquinas. Nessa unidade, o urânio é enriquecido a 5% de pureza, grau considerado baixo para armas nucleares.

A usina acima do solo tem maior poder de enriquecimento de urânio, mas opera com menos máquinas. A parte superior de Natanz trabalha com menos de mil centrífugas e consegue enriquecer o minério com grau de 60% de pureza.

Ao contrário de Fordow, Natanz já foi inspecionada por órgãos de segurança. A medida fez parte do Acordo Nuclear firmado pelo Irã em 2015, mas desde 2018, após a saída dos EUA do pacto, as inspeções na usina ficaram limitadas.

Irã possui muito urânio?

Relatório da AIEA estima que o país possui 142 kg de urânio enriquecido a 60%. Para a ONU, o país tem conseguido avanços significativos em seu programa nuclear, o que elevou a preocupação internacional.