Irã confirma ataque dos EUA a três usinas nucleares do país

Ataque é contrário ao direito internacional, diz Irã. "Foi infelizmente realizado à sombra da indiferença e até mesmo da cumplicidade da Agência Internacional de Energia Atômica. O inimigo americano, por meio do presidente deste país, assumiu a responsabilidade pelo ataque aos locais acima mencionados", segundo comunicado da Organização de Energia Atômica do Irã.

Espera-se que a comunidade internacional condene a ilegalidade baseada nas regras da selva e apoie o Irã na conquista de seus direitos legítimos. A Organização de Energia Atômica do Irã garante à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos, com os esforços de milhares de seus cientistas e especialistas revolucionários e motivados, ela não permitirá que o desenvolvimento desta indústria nacional, que é o resultado do sangue de mártires nucleares, seja interrompido.

Organização de Energia Atômica do Irã

Entenda

Trump anunciou hoje que autorizou e realizou ataques contra instalações nucleares mantidas pelo governo de Teerã. "Concluímos nosso ataque muito bem-sucedido às três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan", escreveu o americano nas redes sociais. "Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no local principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", disse.

O republicano terminou sua postagem dizendo que "agora é a hora da paz". "Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é a hora da paz! Obrigado por sua atenção a esse assunto", completou.

Até agora, Trump vinha insistindo que atuaria apenas na defesa de Israel. Ele havia dado duas semanas para tomar uma decisão de um envolvimento nos ataques.