Irmã de brasileira na Indonésia: 'agência mentiu e teve descaso em resgate'

A galera que estava com ela no grupo seguiu viagem, então seguiu a trilha, ficou sozinha apenas com o guia, e o guia não avisou ninguém, então a gente sabia que ela não ia ter sinal porque ela avisou.

Se não fossem esses turistas passando e procurando a gente nas redes sociais, a gente não saberia que ela tinha sofrido o acidente, porque a agência simplesmente não falou nada para a gente.

Então foi um descaso muito grande da agência, depois das mentiras, do resgate que chegou, não chegou, chegou, chegou e não tinha chegado, então foi um ponto muito negativo em relação à agência em si.

Mariana Martins

