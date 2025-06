Israel e Irã: brasileiros vivem dias de terror em meio à guerra

Solidariedade em meio à guerra. O brasileiro contou que todos os iranianos conseguiram cruzar a fronteira sem burocracias e exaltou a solidariedade do povo em um momento de guerra. Ao chegar na Turquia foram recebidos por turcos que ofereciam corridas para levá-los a cidades próximas, como Van, que possui um terminal de ônibus, possibilitando a chegada dos fugitivos a locais que estão com o espaço aéreo aberto.

Conflito em tempo real

Brasileira em Israel ainda espera a paz. "Eu realmente sinto que estou vivendo em tempo real o conflito que pode mudar a geopolítica do Oriente Médio, diz Alexandra Briganti, que se mudou para Israel em 2020. "Torcendo muito para que o povo israelense e iraniano possam viver em paz e harmonia novamente", completa ela, que trabalha como padeira em Tel Aviv.

Tecnologia reduz riscos. Por conta do "Domo de Ferro", um sistema de proteção de guerra de Israel, mísseis atirados contra o país são imediatamente identificados por radares. Logo, inicia-se a tentativa de captura das munições antes que atinjam regiões povoadas. Quando há riscos de bombardeios, a população é avisada minutos antes, para que possa se esconder em bunkers.

Corrida aos bunkers. Em alguns casos, a quantidade de bombas é tão grande que o "Domo de Ferro" não consegue identificar. "A primeira sirene foi a mais marcante, pois não teve aviso prévio nos aplicativos do governo. Eu já estava acordada amamentando meu bebê, era por volta das três da manhã, e saímos correndo para o bunker do edifício junto com todos os vizinhos", disse a brasileira que preferiu não se identificar.

Mais segura em Israel do que no Brasil. Apesar do perigo, ela não pensa em voltar para o Brasil e muito menos se mudar para outro país. A mulher disse que tem medo do crescimento do antissemitismo e dos ataques contra judeus nos últimos anos. "Israel é a minha casa, é a terra do meu povo. Apesar de tudo, me sinto muito mais segura aqui do que em qualquer outro lugar".