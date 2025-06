Netanyahu agradece a Trump por ataque ao Irã: 'Mudará a história'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou, na noite de hoje, um vídeo agradecendo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo ataque a três instalações nucleares no Irã.

O que aconteceu

Netanyahu elogiou Trump e disse que ataque dos EUA "mudará a história". "Parabéns, presidente Trump, por sua decisão ousada", disse.

EUA fizeram o que "nenhum outro país do mundo poderia ter feito", segundo o premiê. "A história contará que Trump agiu para impedir o regime mais perigoso do mundo, com as armas mais perigosas do mundo", completou.