Trump ameaça novos ataques após bombardear usinas no Irã: 'Paz ou tragédia'

Trump declarou que o Irã é o "valentão" do Oriente Médio. Segundo ele, país está "matando nosso povo, arrancando suas pernas com bombas na beira da estrada". Ele afirma que mais de 1.000 americanos e centenas de milhares de pessoas no Oriente Médio e em todo o mundo "morreram como resultado direto de seu ódio". "Por 40 anos, o Irã vem dizendo morte à América, morte a Israel".

O presidente também parabenizou Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. "Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu", disse. "Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes, e fizemos um longo caminho para eliminar essa terrível ameaça a Israel".

Declaração ocorreu cerca de três horas após os EUA atacarem as instalações nucleares iranianas Fordow, Natanz e Isfahan.

Entenda

EUA realizaram ataques contra instalações nucleares mantidas pelo governo de Teerã. Anúncio foi feito por Trump na rede social. "Concluímos nosso ataque muito bem-sucedido às três instalações nucleares do Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan", escreveu o americano nas redes sociais. "Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no local principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", disse.

O republicano terminou sua postagem dizendo que "agora é a hora da paz". "Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é a hora da paz! Obrigado por sua atenção a esse assunto", completou.