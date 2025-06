Busca por brasileira na Indonésia é adiada, diz fonte do Itamaraty

As buscas pela brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foram adiadas e devem ser retomadas apenas no início desta noite no horário de Brasília, pela manhã no horário da Indonésia. A família da jovem diz que ela está desaparecida, e que não recebe informações sobre ela.

O que aconteceu

Embaixada está acompanhando o caso. Segundo fonte do Itamaraty, a equipe de resgate relata condições difíceis no local.

Vídeo de drone mostrava local em que jovem havia caído. Um vídeo feito por um turista, segundo a família, mostrou o local em que Juliana estava após cair de uma altura estimada, inicialmente, de 300 m. As equipes de resgate da Indonésia, no entanto, tentaram acessar o local hoje e não encontraram a jovem.