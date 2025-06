Chanceler do Irã anuncia reunião com Putin e diz: 'Diplomacia não é opção'

Chanceler iraniano descartou uma saída diplomática neste momento. Para ele, o governo de Donald Trump escolheu "lançar a diplomacia pelos ares" após o ataque desta noite.

O ministro do Irã já se reuniu com chanceleres europeus para discutir a situação no Oriente Médio. O encontrou ocorreu em Genebra, na Suíça, na última sexta-feira. "Estávamos em conferência com a União Europeia quando os EUA decidiram que lançariam a democracia pelos ares", declarou.

Eles [EUA] dizem que o Irã deve retornar à mesa [de negociações]. Mas como o Irã pode retornar de onde nunca saiu, e muito menos lançou pelos ares?

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi

Araghchi responsabilizou o governo de Donald Trump pelo que virá a seguir. "O governo beligerante e sem lei de Washington é o único e total responsável pelas consequências amplas e perigosas do seu ato de agressão."

EUA entram na guerra de Israel contra o Irã

Na noite de ontem, Donald Trump anunciou o bombardeio de três instalações nucleares no país persa. "As instalações-chaves de enriquecimento [nuclear] do Irã foram total e completamente obliteradas", disse o norte-americano em discurso televisionado.