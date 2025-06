Corpo de brasileiro desaparecido por mais de 20 dias no Peru é encontrado

O corpo do fotógrafo Edson Vandeira, 36, brasileiro que desapareceu há mais de 20 dias no Peru, foi encontrado hoje, informou uma associação do país.

O que aconteceu

O brasileiro e mais dois montanhistas peruanos foram encontrados sem vida hoje. As outras vítimas são Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz. A informação foi divulgada em uma rede social pela Associação de Guias de Montanha do Peru, grupo de voluntários que auxiliaram na busca pelos corpos.

Os três subiram ao Nevado Artesonraju no dia 29 de maio e desde então ficaram incomunicáveis. O monte de 6.025 metros fica na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán.