EUA atacam Irã, e Rússia condena: há risco de 3ª Guerra Mundial?

Mas Pequim pode ganhar com um conflito envolvendo os Estados Unidos. Lehmann ressalta que a China não esconde que deseja assumir o protagonismo mundial e o Irã arrastar os americanos para uma guerra regional pode ser uma forma de enfraquecer Washington.

O raciocínio passa por uma guerra longa e custosa a exemplo do que a Rússia passa na Ucrânia. O conflito drenaria recursos e capital político dos Estados Unidos. Para isso acontecer, os iranianos precisariam de meios para lutar, como armas.

São interesses contraditórios e não é possível prever o que será feito,

Kai Enno Lehmann, professor da USP

Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, está sob pressão para reagir aos ataques Imagem: Khamenei.ir/AFP

Próximos passos do Irã

O tamanho que a guerra tomará depende de como o Irã vai reagir. O parlamento do país aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz. Trata-se do corredor marítimo mais importante do mundo e por onde passa 20% do petróleo mundial.