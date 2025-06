EUA atacam Irã, que revida contra Israel: as últimas horas da guerra

Após mais de uma semana de conflito entre Israel e Irã, os EUA atacaram ontem instalações nucleares iranianas e entraram oficialmente na guerra. Em retaliação, Teerã lançou hoje uma nova onda de mísseis em direção ao território israelense, que deixou pelo menos 86 pessoas feridas. Veja tudo o que aconteceu nas últimas horas.

Ataque dos EUA ao Irã

O governo americano realizou ataques contra as instalações de enriquecimento de urânio de Fordow, Natanz e Ishafan. "Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", anunciou ontem pelas redes sociais.