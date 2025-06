Qualquer retaliação do Irã será recebida com força muito maior, dizem EUA

Nós devastamos o programa nuclear iraniano, mas é importante apontar que a operação não mirou os soldados ou o povo iraniano. Graças à liderança ousada e visionária do presidente Trump, e o compromisso dele com a paz através da força, as ambições nucleares do Irã foram obliteradas.

Pete Hegseth, secretário da Defesa dos Estados Unidos

Até o momento, o Irã confirmou o ataque dos EUA, mas não a extensão do dano. As instalações nucleares são subterrâneas, então é difícil estimar pelas imagens de satélites, que mostram uma nuvem de poeira e terra acinzentada na região de Fordow.

Agência de energia atômica do Irã disse que suas atividades não serão interrompidas após ação dos EUA. "A Organização de Energia Atômica do Irã assegura à grande nação iraniana que, apesar das conspirações malignas de seus inimigos, não permitirá que o caminho do desenvolvimento desta indústria, resultado do sangue de mártires, seja interrompido", disse um comunicado publicado pela mídia estatal depois dos ataques.

O secretário de Defesa reforçou mais uma vez as ameaças ao Irã. "Os Estados Unidos não procuram guerra", disse. "Mas deixe-me ser claro: agiremos rápida e decisivamente quando nosso povo e parceiros são ameaçados."

Imagem de satélite de Fordow, no Irã, onde os EUA dizem ter atingido instalação nuclear subterrânea Imagem: 22.jun.2025-Planet Labs PBC via Reuters

Bombardeio durou cerca de meia hora

O general Dan Caine deu uma linha do tempo da operação. Segundo ele, os aviões norte-americanos saíram da base de Whiteman, nos EUA, à meia-noite do sábado, e chegaram ao Irã às 18h (horário de Washington, uma hora a menos que o horário de Brasília).