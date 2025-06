Irmã de brasileira que caiu em trilha na Indonésia desmente resgate

A família da brasileira Juliana Marins, que caiu durante uma trilha em um vulcão na Indonésia, disse que as informações divulgadas pela embaixada do Brasil em Jacarta sobre a jovem ter recebido água e comida eram falsas. Após mais de 40 horas, ela ainda não foi resgatada, diz a família.

O que aconteceu

A irmã da jovem, Mariana Marins, disse que o resgate não chegou até ela. As informações são de outros montanhistas em contato com a família. Ontem, no entanto, as autoridades locais afirmaram aos familiares que uma equipe havia chegado até a área montanhosa e estava estabilizando Juliana com água, comida e aquecimento.