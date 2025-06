'Que a diplomacia silencie as armas', diz papa, após ataques dos EUA ao Irã

A guerra não resolve os problemas. Pelo contrário, ela os amplifica e causa feridas profundas na história dos povos. Nenhuma vitória militar jamais poderá compensar a dor de uma mãe, o medo de uma criança ou um futuro roubado. Papa Leão 14

O líder religioso ainda alertou para a situação na Faixa de Gaza. "O sofrimento diário da população, especialmente em Gaza e outros territórios, corre o risco de ser esquecido, mesmo quando a necessidade de ajuda humanitária adequada se torna cada vez mais urgente", afirmou.

EUA entram na guerra de Israel contra o Irã

Na noite de ontem, Donald Trump anunciou o bombardeio de três instalações nucleares no país persa. "As instalações-chave de enriquecimento [nuclear] do Irã foram total e completamente obliteradas", disse o norte-americano em discurso televisionado.

Até o momento, o Irã confirmou o ataque, mas não a extensão do dano. Na manhã de hoje, o país retaliou lançando uma salva de mísseis contra Israel, incluindo a região da capital Tel Aviv. Segundo o serviço de resgate israelense, 23 pessoas ficaram feridas.

Conflito chega ao 10º dia. No último dia 13, Israel bombardeou o Irã, citando temores de que o país persa esteja desenvolvendo armas nucleares. A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) disse na semana passada que Teerã violou a obrigações de não proliferação nuclear pela primeira vez em 20 anos.