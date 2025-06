Polícia investiga evento de casamento com criança de 9 anos na Euro Disney

Quatro pessoas foram detidas depois que uma cerimônia de casamento envolvendo uma criança de 9 anos teria sido o motivo do aluguel do parque de Paris. O "noivo" afirma que a cerimônia era uma encenação e que ele é dono de uma produtora. A polícia está interrogando as pessoas envolvidas.

O que aconteceu

O parque havia sido reservado por um homem britânico, de 22 anos. A Disney de Paris pode ser alugada para cerimônias e eventos privados fora do horário comercial. No momento em que o evento começaria, funcionários do parque identificaram que a "noiva" era uma criança de 9 anos de idade e chamaram a polícia. As informações são do Le Parisien e do The Guardian.

O evento foi cancelado pela administração do parque. As pessoas presas são o suposto noivo, de 22 anos, a mãe da criança, uma ucraniana de 41 anos, e duas pessoas não identificadas, uma de 24 anos e outra de 55.