Além do Air India: casos de pessoas que sobreviveram a acidentes de avião

Um ator e cantor tailandês sobreviveu a um acidente na Tailândia em 1998. O voo TG261 da Thai Airways caiu em um pântano durante a tentativa de pouso no sul do país. Segundo o India Today, 101 das 146 pessoas a bordo morreram. Ruangsak Loychusak, então com 20 anos, escapou com vida.

Loychusak ocupava o assento 11A. Coincidentemente, essa foi a mesma poltrona que Ramesh sentava no voo da Air India. Loychusak ficou abalado ao saber que o britânico, sobrevivente do acidente mais recente, estava no mesmo assento que ele. A coincidência viralizou nas redes sociais.

Trauma duradouro e afastamento de voos. Loychusak relatou que sofreu com a culpa de sobrevivente e evitou viajar de avião por dez anos após o acidente. Desde então, descreve sua vida como "uma segunda chance", de acordo com o India Today.

Horas no mar, gosto de combustível na boca e apagão

Bahia Bakari sobreviveu à queda de um avião iemenita que caiu no Índico, nas proximidades do arquipélago Imagem: Stephane de Sakutin/AFP

Única sobrevivente entre 153 pessoas. Bahia Bakari tinha 12 anos quando sobreviveu à queda do voo 626 da Yemenia Airways, em 2009, no Oceano Índico. Segundo o jornal britânico The Guardian, a jovem estava indo com a mãe ao casamento do avô nas Ilhas Comores.