Voam por dias e aguentam ataque nuclear: conheça os 'aviões do juízo final'

Os EUA —ou ao menos os integrantes do alto escalão do governo norte-americano— estão protegidos no caso de uma guerra nuclear. Isso porque o país conta com uma frota de "aviões do juízo final", capaz de resistir a ataques do tipo.

Como são os aviões

O Boeing E-4B "Nightwatch", também chamado de "avião do juízo final", serve como centro de comando militar, uma extensão do Pentágono. Segundo a Força Aérea dos EUA, o modelo é uma versão militarizada do Boeing 747-200, usada em voos comerciais.

Capacidade para até 111 pessoas, incluindo a tripulação. A aeronave foi projetada para transportar o presidente dos EUA, o secretário da Defesa e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, entre outros funcionários do governo, em casos de emergência nacional ou de uma guerra nuclear.