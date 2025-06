Israel x Irã: 11º dia tem anúncio de cessar-fogo após ataque a base dos EUA

Pela manhã, o Irã foi atacado por Israel com mísseis no oeste do país. Seis aeroportos também foram atingidos, segundo o Exército israelense. Explosões também foram ouvidas em Jerusalém, e sirenes foram acionadas para mísseis iranianos.

Mudança de regime

Hoje, a Casa Branca reforçou a fala de Trump sobre uma mudança de regime no Irã. "O presidente acredita que o povo do Irã pode decidir seu próprio futuro. Se o regime iraniano rejeitar uma solução pacífica, e mesmo assim o presidente ainda quiser dialogar, então, por que o povo iraniano não deveria tirar o poder desse regime violento que os oprime há tanto tempo?", disse a secretária de Imprensa Karoline Leavitt, à Fox News.

Porém, ela afirmou que o presidente continua interessado na diplomacia. "A postura do presidente e nossa postura militar não mudaram", acrescentou Leavitt.

Apesar das falas, os EUA não devem tentar derrubar o atual regime iraniano, segundo especialista. "Embora a retórica seja contundente, os custos de uma ação desse porte seriam imensos, sobretudo após as lições amargas do Iraque e do Afeganistão. O Irã possui forças armadas mais estruturadas, maior capacidade de resistência e um aparato estatal mais coeso do que os alvos de intervenções anteriores", afirmou Karina Calandrin, professora de relações internacionais da USP.

Trump pode investir em pressões indiretas contra o Irã. "Sanções mais severas, operações clandestinas, apoio a dissidentes e campanhas para enfraquecer o regime internamente", elencou Calandrin.