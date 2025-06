Fura-bunker e escombros: qual o tamanho dos danos do ataque dos EUA ao Irã

Os ataques dos EUA a instalações de enriquecimento nuclear do Irã marcaram a escalada do confronto no Oriente Médio, mas as informações sobre os danos ainda são incertas.

O que aconteceu

EUA falam em "danos severos e destruição". Mas a dimensão do estrago deve levar alguns dias para ser calculada. Segundo o general Dan Caine, uma análise inicial mostra que três instalações foram atingidas pelo ataque: a usina de Fordo, de Natanz e de Isfahan.

Até agora, dano é medido por análise de imagens, além do quantitativo militar divulgado pelos EUA. O governo de Donald Trump afirmou que enviou 125 aeronaves e 75 armas guiadas com precisão. Entre essas armas, estavam 14 bombas "fura-bunker", cada uma com 2.400 quilos de explosivos.