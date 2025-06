B2-Spirit: como é o avião 'invisível' que os EUA usaram para atacar o Irã

Pode lançar munições convencionais e nucleares e tem carga total máxima de 20 toneladas. O preço da aeronave é de cerca de US$ 2 bilhões (pouco mais de R$ 11 bilhões, na cotação atual).

Com capacidade para dois pilotos, a aeronave tem uma envergadura de 52 metros. Com 5,2 metros de altura, o avião tem um comprimento de 21 metros.

Bombardeiro B-2, da Northrop Grumman Imagem: Divulgação

O bombardeiro é capaz de voar por horas sem necessidade de pousar para abastecer. Dependendo da carga, o B-2 tem uma autonomia de voo de até 9.600 quilômetros —o que o classifica como uma aeronave que consegue realizar missões intercontinentais.

No ataque do fim de semana, por exemplo, os B-2 voaram por 18 horas entre o território continental dos Estados Unidos e o Irã. A aeronave conta com múltiplos sistemas de reabastecimento em pleno voo.

O B-2 pode carregar a bomba antibunkers GBU-57. A ogiva de 13.607 quilos é capaz de penetrar 61 metros abaixo da terra antes de explodir. A bomba é a única arma capaz de destruir instalações nucleares iranianas situadas em grandes profundidades.