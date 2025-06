Brasileira na Indonésia: como é a trilha perto de vulcão onde Juliana caiu

A trilha onde a brasileira Juliana Marins se acidentou, à beira de um vulcão na Indonésia no último fim de semana, tem trajeto traiçoeiro e com clima difícil à noite, principalmente devido às fortes rajadas de vento. A avaliação é de Bruna Carneiro, jovem que realizou o mesmo caminho em junho do ano passado, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

É uma trilha bem difícil, mas eu não diria que é extremamente técnica. Tendo ali um preparo físico e fazendo atividades físicas é uma trilha superpossível. Inclusive, centenas de pessoas fazem essa mesma trilha diariamente. Bruna Carneiro, que fez trilha na Indonésia em junho de 2024

Equipes suspenderam o terceiro dia da operação para resgatar a brasileira, que permanece presa em uma área remota após escorregar e cair em uma trilha no vulcão Rinjaji, na Indonésia. Além do mau tempo, anoiteceu no local, o que impede os trabalhos de resgate.