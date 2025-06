Família diz que resgate de brasileira que caiu em vulcão foi retomado

A família de Juliana Marins, presa em uma área remota após escorregar e cair em uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, disse que o resgate da brasileira foi retomado às 6h de terça-feira (horário local; 20h de segunda-feira no horário de Brasília). A operação de resgate foi suspensa hoje, no terceiro dia, em razão do mau tempo.

O que aconteceu

Os familiares publicaram nas redes sociais que uma furadeira foi posicionada. A ferramenta seria utilizada para subir a montanha e ser um "plano B" nas ações de resgate. A informação ainda não foi confirmada pelo Itamaraty.

A família também afirmou que o uso de um helicóptero para o resgate da brasileira é testado. A administração do parque do Monte Rijani disse o governo local incentivou o uso do resgate aéreo, principalmente nas primeiras 72 horas após o incidente, mas disse que era necessário um helicóptero específico, com um guincho que pudesse transportar pessoas e cargas para áreas de difícil acesso. Além disso, a mudança brusca de tempo pode ser perigosa em um resgate do tipo. É possível ver em vídeos divulgados nas redes sociais que a área onde a brasileira tem acúmulos de névoa repentinos, que torna a visibilidade do local baixa.