Irmã de brasileira na Indonésia: Nos agarramos ao preparo físico de Juliana

Ontem, eu recebi uma ligação do Ministro das Relações Exteriores [embaixador Mauro Vieira]. Eles estão mais mobilizados em relação ao caso neste momento. Ontem, também houve, finalmente, uma nota do Itamaraty, depois de bastante tempo. O ministro tem sido bem solícito.

A gente viu que a [primeira-dama] Janja também postou sobre o caso da Juliana, mas também seguimos na expectativa por um pronunciamento do presidente Lula, porque é uma situação diplomática internacional para vermos se conseguimos agilizar esse resgate. Mariana Marins, irmã da brasileira

