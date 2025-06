Resgate de brasileira é suspenso no 3º dia por mau tempo na Indonésia

Equipes suspenderam o terceiro dia da operação para resgatar a brasileira Juliana Marins, presa em uma área remota após escorregar e cair em uma trilha no vulcão Rinjaji, na Indonésia.

O que aconteceu

Jovem foi novamente localizada e equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estão longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h no horário de Brasília).

Uma equipe de suporte vai passar a madrugada no ponto em que o resgate parou. A expectativa é de que, mesmo que as condições climáticas melhorem, o resgate só seja retomado quando amanhecer, já que não há visibilidade no turno da noite.