Casa Branca: Trump quer diálogo, mas apoia mudança de regime no Irã

Após ataque, governo Trump insistiu que objetivo era impedir Irã de obter arma nuclear, e não derrubar o regime. Porém, uma postagem de Donald Trump na Truth Social ontem o colocou isso em dúvida.

"Não é politicamente correto usar o termo "mudança de regime", mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o IRÃ GRANDE NOVAMENTE, por que não haveria uma mudança de regime??? MIGA!!!"

Trump, brincando com acrônimo MAGA (Make America Great Again, Tornar a América Grande Novamente, em tradução livre) para MIGA (Make Iran Great Again -- Tornar o Irã Grande Novamente)

Pentágono afirmou ter "devastado programa nuclear iraniano". Porém, Rafael Grossi, diretor da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) declarou que, no momento, não é possível avaliar a dimensão dos danos.

Israel, EUA e aliados acusam Irã de usar programa nuclear civil para esconder criação de armas nucleares, o que o país nega.

Ataque dos EUA ao Irã

EUA atacaram instalações de enriquecimento de urânio de Fordow, Natanz e Ishafan. "Todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa em segurança", anunciou o governo do país pelas redes sociais.