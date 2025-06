Preso por casamento com criança na Disney alega encenação para rede social

O homem preso na Disney Paris depois de supostamente tentar se casar com uma menina de nove anos, disse à polícia francesa que o evento era uma encenação.

O que aconteceu

O britânico de 22 anos afirmou ser dono de uma produtora e teria dito às autoridades que alugou o parque para fazer um vídeo para as redes sociais. As informações são do jornal Le Parisien.

A menina é uma criança ucraniana de apenas nove anos e os cerca de cem "convidados" seriam figurantes. Segundo o britânico, eles foram recrutados pela internet para participar de uma filmagem "estritamente confidencial", reportou a rede BFM TV. Eles foram levados de ônibus até o parque, mas não entraram no local.