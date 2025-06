Israel x Irã hoje: o que está acontecendo na guerra entre os dois países

Os inspetores desejam fazer um balanço sobre os estoques de urânio, "especialmente dos 400 kg enriquecidos a 60%", disse Grossi. O diretor também afirmou que o Irã enviou uma carta à AIEA em 13 de junho, afirmando ter implementado "medidas especiais para proteger os equipamentos e materiais nucleares".

Rússia 'pronta para ajudar'

23.jun.2025 - O presidente russo, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, apertam as mãos durante uma reunião no Kremlin, em Moscou Imagem: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

A Rússia afirmou na manhã de hoje que está pronta para ajudar o Irã no confronto com Israel. Posição de apoio ao Irã por parte da Rússia é clara, diz porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov afirmou que a Rússia deu uma validação importante a Teerã ao se posicionar ao lado do país, e que já ofereceu ajuda para mediar o conflito.

A ajuda ao país pode ser dada de formas diversas e "tudo depende do que o Irã precisa", afirmou o porta-voz. Segundo Peskov, Vladimir Putin discutiu a situação do Irã com o presidente Donald Trump nas suas últimas conversas.

Chefe da diplomacia iraniana está em Moscou. Abbas Araqchi chegou ao país hoje e deve conversar com Putin e oficiais sobre a "situação regional e internacional após a agressão militar dos Estados Unidos", afirmou uma fonte à agência de notícias AFP.