EUA atacam instalações nucleares do Irã: há risco de vazamento de radiação?

Até o momento, não esperamos que haja qualquer consequência para a saúde das pessoas ou do ambiente fora das áreas atingidas.

Rafael Grossi, diretor-geral da AIEA

Instalações de Isfahan e Natanz sofreram ''danos extensos'', segundo a agência. Ainda não foi possível avaliar a dimensão dos impactos em Fordow devido a sua localização subterrânea, no interior de uma montanha no centro do Irã. "Está claro que Fordow também foi diretamente impactado, mas o grau de dano dentro das salas de enriquecimento de urânio não pode ser determinado com certeza", falou o diretor da Agência, Rafael Grossi.

No início da Guerra, o Irã havia informado à Agência que estava tomando ''medidas especiais'' para proteger seus materiais e equipamentos nucleares. Grossi avisou ao governo, no dia 13 de junho, que qualquer transferência de material de uma instalação protegida para outro local no território iraniano deveria ser declarada ao órgão.

Risco de contaminação é limitado, dizem especialistas