Após negar acordo, Irã sugere início de cessar-fogo contra Israel

Minutos antes, o ministro havia negado, também no X, o acordo sobre cessar-fogo ou fim das operações militares. Às 21h46 (horário de Brasília), Abbas Araghchi declarou que o seu país não começou a guerra e que se Israel parasse os ataques até às 04h de Teerã (21h30 no Brasil), o Irã não continuaria com suas ações. "A decisão final sobre a interrupção de nossas operações militares será tomada mais tarde", disse na ocasião.

Por volta das 23h (horário de Brasília), as FDI (Forças de Defesa de Israel) disseram ter identificado mísseis lançados do Irã em direção a Israel. Sirenes de alerta foram ouvidas em vários pontos do país, segundo Israel. O Irã não se manifestou até o momento sobre a declaração israelense.

Trump anunciou o cessar-fogo

Mais cedo, Trump afirmou que Israel e Irã haviam chegado a um acordo para o cessar-fogo "completo e total". Segundo o presidente dos EUA, a suspensão dos ataques começaria pelo Irã, por volta de 1h (horário de Brasília). Depois deste período, Israel deverá seguir a trégua. "Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO", acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorrerá em 24 horas.

O republicano chamou o conflito de "Guerra de 12 Dias" e disse que o fim dos ataques seria saudado pelo mundo. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, a coragem e a inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de a Guerra de 12 Dias", escreveu em sua rede social Truth Social.

Israel ainda não se posicionou sobre o suposto cessar-fogo.