Mariana Sanches: 'Tom da resposta de Trump após ataque do Irã traz alívio'

O presidente americano agradeceu ao Irã por avisar que atacaria a base americana de Al-Udeid, no Qatar. O republicano também anunciou que ninguém ficou ferido.

Ao Canal UOL, Mariana destacou que o Irã sabe que não tem poder de fogo para entrar em uma guerra contra os EUA.

Na verdade, o que a gente sabe é que o Irã avisou o Catar que faria esse ataque à base americana. A gente está diante de um teatro, não é matemática. Então, os dois lados ficam calculando com 'o escalar' e o 'não escalar o conflito', mas a grande verdade é que os iranianos, se tivessem uma atitude de força que pudesse escalar o conflito com os americanos, seria praticamente uma ação suicida, porque o governo iraniano estaria brigando com duas potências nucleares.

Especialistas dizem que, agora, com essa resposta de Trump, abre-se uma janela para [as negociações de um] cessar-fogo. O próprio Trump sinaliza para isso dizendo que vai encorajar Israel a tomar esse caminho, mas a gente sabe que Israel faz o que quer. Mariana Sanches, colunista do UOL

Israel iniciou uma série de ataques contra o Teerã, capital do Irã, na sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" em uma "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.

Hoje, Dmitry Peskov, porta-voz do governo da Rússia, disse que o país está pronto para ajudar o Irã e que o auxílio do Kremlin "pode vir de diversas formas", mas isso vai depender "do que os iranianos precisam". O posicionamento ocorre dois dias após a entrada dos EUA na guerra.