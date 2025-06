'É preciso separar povo do governo e do regime do Irã', diz ex-embaixador

Em meio ao conflito militar no Oriente Médio, entre as forças de Israel, Irã e Estados Unidos, o ex-embaixador do Brasil no Teerã Eduardo Gradilone disse hoje que é preciso distinguir o povo iraniano de seu governo supostamente mais democrático e do regime radical que comanda o país. A declaração do diplomata foi feita durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL,

Olha, você tem que separar o que é o povo iraniano do que é o governo iraniano e o regime iraniano. Eduardo Gradilone, ex-embaixador do Teerã, capital do Irã

Israel iniciou uma série de ataques contra o Teerã, capital do Irã, na sexta-feira (13). A ação foi classificada por autoridades israelenses como "ataque preventivo" em uma "ameaça iminente". O bombardeio atingiu usinas nucleares e instalações de mísseis e matou dois líderes militares do Irã. O país respondeu com o envio de mais de cem drones. Pelo menos 224 pessoas no Irã, e 14 em Israel, morreram nos três dias de confrontos.