Israel e Irã sofrem ataques em meio ao anúncio de Trump sobre cessar-fogo

Explosões muito fortes foram ouvidas no oeste e no centro de Teerã, capital do Irã, segundo a agência estatal Irna. Uma pequena aeronave foi abatida a oeste da cidade.

Prédio residencial atingido por Israel, segundo a agência iraniana Fars Imagem: Reprodução/Fars

Prédio residencial no Irã foi atacado por Israel, segundo agência Fars, ligada ao regime iraniano. O edifício, na cidade de Astana Ashrafiyeh, foi completamente destruído. Não há informações de vítimas.

Cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje à noite um cessar-fogo "completo e total" entre Israel e o Irã. A informação foi divulgada pelo norte-americano na Truth Social. De acordo com a agência Reuters, o Irã concordou com a proposta, que teria sido intermediada pelo Qatar. Israel ainda não se manifestou sobre o tema.

Trump disse que o cessar-fogo será iniciado pelo Irã por volta 1h (horário de Brasília), depois que os países terminarem suas operações militares. Depois deste período, Israel deverá seguir a trégua. "Durante cada CESSAR-FOGO, o outro lado permanecerá PACÍFICO e RESPEITOSO", acrescentou o presidente, ressaltando que o fim do conflito ocorrerá em 24 horas.