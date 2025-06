Rússia diz que está 'pronta para ajudar' o Irã no confronto com Israel

A Rússia afirmou na manhã de hoje que está pronta para ajudar o Irã no confronto com Israel. O posicionamento ocorre dois dias após a entrada dos Estados Unidos na guerra.

O que aconteceu

Posição de apoio ao Irã por parte da Rússia é clara, diz porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov afirmou que a Rússia deu uma validação importante a Teerã ao se posicionar ao lado do país, e que já ofereceu ajuda para mediar o conflito.

A ajuda ao país pode ser dada de formas diversas e "tudo depende do que o Irã precisa", afirmou o porta-voz. Segundo Peskov, Vladimir Putin discutiu a situação do Irã com o presidente Donald Trump nas suas últimas conversas.