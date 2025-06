Israel atacou Irã com mesma justificativa da Rússia na invasão à Ucrânia

Esse argumento de autodefesa em vista de um ataque hipotético usado por Rússia, e agora Israel, "não se configura realmente legítima defesa". "Aqui se trata de que, digamos, você não gosta de alguém, pensa que é uma ameaça e, por esse motivo, acredita ter o direito de declarar guerra contra essa pessoa. Isso não é o que diz o direito internacional", afirma o especialista.

Milanovic ressalta que o argumento de autodefesa, sob a ótica da lei internacional, é estrita para "não minar" a atual legislação vigente. Para o especialista, em ambos os casos — de Israel e da Rússia —, invadir ou bombardear um país sob o pretexto de que ela o atacou no passado ou porque poderá voltar a atacar no futuro, não é uma justificativa legal para tornar a invasão ou ataque em atos lícitos, além de ser um caminho para "minar todo o sistema do direito internacional".

Israel nega ter agido em desacordo com a lei internacional ao atacar o Irã. Líderes políticos israelenses têm descrito a ofensiva de seu país contra Teerã, liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como uma operação "antecipatória" contra as instalações nucleares iranianas, que poderão, no futuro, fabricar armas nucleares que poderão ser usadas contra o estado judeu.

Ao anunciar a invasão da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, Putin agiu sob o argumento de autodefesa de seu país. Na época, Putin alegou preocupação à soberania russa caso a Ucrânia se tornasse membro da Otan, fato que possibilitaria aos Estados Unidos a instalação de bases militares no país vizinho ao seu território — EUA e Rússia são inimigos desde a Guerra Fria.

A ONU e o Ocidente condenaram veementemente a invasão russa na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse pessoalmente a Putin que a investida militar russa no país vizinho "constitui uma violação ao direito internacional". Países ocidentais impuseram centenas de sanções ao Kremlin, que vão desde a área econômica ao esporte — Rússia foi banida de todas as competições internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo de Futebol.

No caso dos ataques de Israel ao Irã, a ONU diz que o estado judeu "pode ter violado" a lei internacional. O Ocidente pede uma solução diplomática para o conflito, mas não impôs sanções à Israel. Por sua vez, Rússia e China, aliadas de Teerã, denunciaram os Estados Unidos por aderirem à guerra e fazer ataques às instalações nucleares iranianas no final de semana.