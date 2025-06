Israel e Irã intensificam ataques; Trump fala em mudança de regime

"A maioria das opções que eles têm para retaliar é o equivalente estratégico de um atentado suicida", disse Karim Sadjadpour, pesquisador da Carnegie Endowment for International Peace, à revista New Yorker.

Uma ação que o país já realizou no passado foi o fechamento do Estreito de Ormuz, a única saída por mar do Golfo Pérsico, por onde trafega cerca de 20% do petróleo do mundo. Ontem, o Parlamento aprovou uma moção pedindo a medida.

O problema com essa iniciativa é que, além de potencialmente atrair uma reação americana, ela isolaria ainda mais o Irã no cenário internacional, já que prejudicaria, além dos países exportadores, a China — que depende do petróleo da região.

Imagem: Unsplash

Petróleo e Bolsas reagem com cautela

O preço do petróleo e as Bolsas pelo mundo reagiram com moderação no primeiro dia útil após os ataques americanos ao Irã. O petróleo chegou a subir mais de 2% na abertura do mercado, mas caiu em seguida e, no meio da manhã, registrava alta de 1%. As Bolsas europeias e os mercados futuros nos EUA registravam estabilidade ou ligeiras quedas. O dólar obteve um pequeno ganho em relação às moedas europeias, mas o real se manteve perto da estabilidade.

Imagem: Atta Kenare/AFP

Brasil: Ataques violam direito internacional

O Brasil condenou "com veemência (...) os ataques contra instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional". Em nota, o Itamaraty também advertiu para "a urgente necessidade de solução diplomática" para evitar "danos irreversíveis para a paz e a estabilidade na região e no mundo". Daqui a duas semanas, o país sedia a cúpula dos Brics -- bloco do qual o Irã é integrante desde o começo do ano passado.