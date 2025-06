Josias: Apoio de Rússia e China ao Irã é mais retórico do que militar

Essa retórica do Putin não poderia ser diferente. Os dois principais aliados do Irã são a Rússia e a China, mas ambos têm outras prioridades. Putin está envolvido em uma guerra particular com a Ucrânia, provocada por ele. Qualquer questionamento às ações dos EUA no Irã tem um quê de cinismo quando vem dos lábios de Putin, que Putin não tem muita legitimidade para questionar o comportamento de Trump e [Benjamin] Netanyahu [primeiro-ministro de Israel].

Em relação à China, a mesma coisa. Ela está interessada em outras coisas e não em uma guerra, senão no conflito comercial que trava mais diretamente com os EUA. A China olha para essa escalada no Irã com outro tipo de preocupação. O Irã fala em bloquear o estreito de Ormuz e, se isso acontecer, o primeiro prejudicado é o governo chinês.

Retoricamente, China e Rússia sempre ficarão ao lado do Irã. Já está sendo assim no âmbito do Conselho de Segurança da ONU. Por ora, não me parece haver uma disposição efetiva de ambos em comparecer militarmente a esse confronto. Se isso ocorrer, evidentemente se tornará uma Terceira Guerra Mundial. O apoio da Rússia e da China é mais retórico do que militar. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o nível de apoio da Rússia ao Irã será determinante para a escalada do conflito no Oriente Médio.

Se ultrapassar o campo da retórica, teremos um confronto de outras proporções. Por ora, não parece haver esse risco. Evidentemente, sabemos como uma guerra começa, mas dificilmente se imagina como termina. Previa-se que o confronto na Ucrânia seria de curta duração, e estamos convivendo com um conflito interminável.