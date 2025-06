Juliana Marins: veja notícias da brasileira que caiu em vulcão na Indonésia

Equipes conseguiram descer 250 metros até ela, mas ainda estão longe de alcançá-la. Segundo a família de Juliana, eles estavam a 350 metros de distância da brasileira quando condições climáticas interromperam o resgate às 16h no horário local (5h no horário de Brasília). A administração do parque afirmou que a equipe de resgate enfrentou "condições climáticas dinâmicas, com neblina espessa que reduziam a visibilidade e aumentava o risco".

Uma equipe de suporte vai passar a madrugada no ponto em que o resgate parou. A expectativa é de que, mesmo que as condições climáticas melhorem, o resgate só seja retomado quando amanhecer, já que não há visibilidade no turno da noite. Um brasileiro que acompanha os trabalhos no local disse que o trabalho deve ser retomado às 3 horas de terça-feira (horário local), por volta de 16h de hoje no Brasil.

Dois alpinistas experientes integram equipe de reforço às buscas, diz família. "Não temos informação de se eles conseguirão dar continuidade ao resgate durante a noite", afirmou a irmã de Juliana em publicação nas redes sociais na manhã de hoje.

Resgate com helicóptero é possível, mas depende das condições climáticas. A administração do parque afirmou que o governo local incentivou o uso do resgate aéreo, principalmente nas primeiras 72 horas após o incidente, mas disse que era necessário um helicóptero específico, com um guincho que pudesse transportar pessoas e cargas para áreas de difícil acesso. Além disso, a mudança brusca de tempo pode ser perigosa em um resgate do tipo. Por vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que a área onde a brasileira tem acúmulos de névoa repentinos, que torna a visibilidade do local baixa.

Parque segue funcionando normalmente e turistas continuam fazendo trilha em que a brasileira caiu. As informações foram divulgadas pela família da vítima e por outros brasileiros que foram até o local prestar apoio e acompanhar as buscas de perto.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher, que está sem água ou comida desde a sexta-feira. Quando Juliana caiu, ela estava sem agasalho, vestindo somente calça jeans, camiseta, luvas e tênis. A mulher, que tem miopia, também estava sem óculos.