Após atacar base dos EUA, líder do Irã diz que país 'não agrediu ninguém'

Irã anunciou que começou uma operação no Oriente Médio. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a TV estatal iraniana informou o início da "Operação Anunciação da Vitória" contra as forças militares dos EUA, em resposta aos ataques anteriores a três usinas nucleares iranianas.

EUA monitoram ataques do Irã e Trump convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança, no Salão Oval. Um alto funcionário do governo norte-americano disse à Reuters que a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão cientes e monitorando de perto as potenciais ameaças à base aérea de Al Udeid, no Qatar.

Por enquanto, o governo de Donald Trump insiste em adotar a narrativa de que o ataque foi apenas "simbólico". O posicionamento inicial é de que o ataque de hoje seria uma tentativa do regime em Teerã de mostrar "sua suposta força" a sua própria população, na esperança de manter sua credibilidade. O volume de mísseis seria apenas uma fração do que foi lançado nos primeiros dias dos ataques entre Israel e Irã.

Trump não deve retaliar, segundo avaliação da diplomacia americana. Caso ataque do Irã tenha se limitado aos mísseis lançados contra a base militar dos EUA no Qatar, a avaliação é de que há uma possibilidade de que Trump opte por não retrucar, em especial diante do caráter "telegrafado" da ofensiva iraniana nesta segunda-feira.

Criada em 1996, a base militar dos EUA em Doha, no Qatar, tem hoje 10 mil soldados. A base, com 24 hectares, é localizada ao sudoeste da capital Doha, e é o quartel-general avançado do Comando Central dos EUA. Trata-se de uma das bases mais estratégicas dos americanos no mundo e dirige operações militares dos EUA em uma faixa de território que se estende do Egito, até o Cazaquistão.