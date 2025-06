Irã ataca bases militares dos EUA no Iraque e no Qatar

Irã anunciou que começou uma operação no Oriente Médio. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a TV estatal iraniana informou o início da "Operação Anunciação da Vitória" contra as forças militares dos EUA, em resposta aos ataques anteriores a três usinas nucleares iranianas.

EUA monitoram ataques do Irã e Trump convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança, no Salão Oval. Um alto funcionário do governo norte-americano disse à Reuters que a Casa Branca e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estão cientes e monitorando de perto as potenciais ameaças à base aérea de Al Udeid, no Qatar.

Por enquanto, o governo de Donald Trump insiste em adotar a narrativa de que o ataque foi apenas "simbólico". O posicionamento inicial é de que o ataque de hoje seria uma tentativa do regime em Teerã de mostrar "sua suposta força" a sua própria população, na esperança de manter sua credibilidade. O volume de mísseis seria apenas uma fração do que foi lançado nos primeiros dias dos ataques entre Israel e Irã.

Embaixadas dos EUA em Doha e em Bahrein estão em um estado de alerta. Durante o dia, a diplomacia americana emitiu um aviso a todos os americanos no Catar a procurar "abrigo". Já o Qatar qualificou os ataques como uma "violação flagrante de sua soberania" e indicou que não houve mortes ou feridos. O país anunciou pouco antes do ataque que fechou o espaço aéreo em meio ao conflito.

O Conselho de Segurança do Irã deixou claro que o ataque não era contra o "país irmão do Qatar". Disse ainda que os mísseis foram na mesma quantidade daqueles usados pelos EUA contra as instalações nucleares iranianas, no sábado. O esforço, portanto, era para não abrir uma guerra contra o Qatar e mostrar que existe uma reciprocidade.



Criada em 1996, a base militar dos EUA em Doha, no Qatar, tem hoje 10 mil soldados. A base, com 24 hectares, é localizada ao sudoeste da capital Doha, e é o quartel-general avançado do Comando Central dos EUA. Trata-se de uma das bases mais estratégicas dos americanos no mundo e dirige operações militares dos EUA em uma faixa de território que se estende do Egito, até o Cazaquistão.

'Era do espancamento chegou ao fim', diz Irã

Irã diz que ataque contra bases dos EUA foram feitos porque o país violou o direito internacional. Em comunicado divulgado pela emissora estatal do país, o regime iraniano justifica que os bombardeios de hoje foram retaliações ao que chamou de "flagrante agressão militar do regime criminoso dos Estados Unidos contra as instalações nucleares pacíficas da República Islâmica do Irã".