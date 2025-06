Não é só o Irã: Israel 'esconde' seu arsenal nuclear e veta inspeções

Tel Aviv iniciou seu programa nuclear na década de 1950, pouco tempo após a formação de seu estado ao fim da Segunda Guerra Mundial. A primeira arma nuclear, porém, foi construída apenas na década de 1960. Oficialmente, o país nunca usou esse tipo de arma, embora o ministro do Patrimônio israelense, Amichai Eliyahu, tenha sugerido usar uma bomba atômica em Gaza, em meio à guerra contra o Hamas na Palestina.

Israel nunca assinou o (TNP) Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e não admite que órgãos internacionais inspecionem seu arsenal. O tratado tem adesão de 190 países, à exceção de Israel, Sudão do Sul, Índia e Paquistão, além da Coreia do Norte, que deixou o TNP em 2003.

Historicamente, Israel age para impedir que países do Oriente Médio produzam armas nucleares. Foi sob essa justificativa que o país bombardeou o Irã, em 13 de junho, e deu início ao atual conflito que tem despertado temores de uma desestabilização ainda maior na região.

Tel Aviv afirma que Teerã estava próximo de obter uma bomba atômica, o que representaria um perigo a sua existência. Oficialmente, a República Islâmica nega possuir uma bomba atômica e alega que suas usinas nucleares são usadas apenas para fins civis, como a produção de energia, uso na área medicinal e na agricultura.

Ocidente acredita que a República Islâmica ou já possui ou está muito próxima de possuir armas nucleares potentes porque suas usinas são capazes de enriquecer urânio a um grau de pureza acima de 60%. Desde 2018, o Irã deixou de permitir que órgãos internacionais inspecionem suas usinas, após os EUA deixarem, unilateralmente, um acordo firmado em 2015 que havia restringido as atividades nucleares no país. Agora, o verdadeiro poderio bélico do Irã, assim como o de Israel, é uma incógnita.