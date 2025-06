Pai de brasileira presa em vulcão diz que guerra impediu ida à Indonésia

Espaço aéreo do Golfo Pérsico foi fechado após ataques. Com a escalada da guerra, o Irã atingiu com mísseis uma base dos Estados Unidos no Catar. Após os ataques, o país suspendeu voos e fechou seu espaço aéreo.

Infelizmente soubemos que o espaço aéreo de Doha, Catar, foi fechado e nosso voo obrigatoriamente passa por Doha. Não sei o que vai ser. Não sei se vai ser possível viajar ainda hoje para lá.

Manoel Marins Filho, em publicação

Mulher escorregou e caiu no vulcão

A filha de Manoel, Juliana, está presa dentro do vulcão Rinjani, na Indonésia. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana fazia um mochilão pela Ásia e decidiu fazer a trilha no entorno da paisagem natural na ilha de Lombok.

Mulher escorregou e caiu de uma ribanceira dentro do vulcão. Durante a trilha, ela despecou 300 metros e acabou presa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (20).

Até o momento, não há informações sobre o resgate da brasileira. Equipes de resgate foram até o local onde um pertence de Juliana foi encontrado mas não conseguiu chegar até ela, alegando que fatores climáticos estariam impedindo a chegada.