Objetivos israelenses contra Irã ainda não foram cumpridos, diz porta-voz

O porta-voz do exército israelense, Rafael Rozenszajn, afirmou hoje que apenas neutralizar as instalações nucleares do Irã não resolve o conflito, já que o regime tem mísseis balísticos apontados para Israel.

O que aconteceu

Rozenszajn afirmou que Irã tem um plano para destruir Israel. Em entrevista à GloboNews, o porta-voz disse que Israel "não pode permitir que o regime totalitário e cruel tenha mísseis balísticos direcionados para Israel".

Segundo porta-voz, Israel quer impedir atuação do Irã em três frentes: primeiro, no programa nuclear; segundo, na produção de mísseis balísticos e terceiro, na atuação do Irã em grupos terroristas. Segundo Rozenszajn, o Irã lidera "todos os grupos terroristas" no Oriente Médio.