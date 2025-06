Após ameaças do Irã, Qatar anuncia fechamento temporário do espaço aéreo

O Qatar anunciou hoje que fechou seu espaço aéreo temporariamente como parte das medidas tomadas em meio ao conflito na região entre Irã e Israel.

O que aconteceu

Anúncio foi feito nas redes sociais pelo Ministério das Relações Exteriores do Qatar. As autoridades explicaram que fechamento temporário do tráfego aéreo no espaço aéreo do país tem o objetivo de garantir a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes.

Fechamento ocorre após o Irã reiterar ameaças contra os EUA. No último sábado (21), o presidente Donald Trump autorizou bombardeios contra três instalações nucleares do Irã.