Rússia e China vão declarar guerra? Por que eles não devem apoiar Khamenei

Rússia condenou os ataques americanos ao Irã e classificou os bombardeios como "irresponsáveis". O país de Putin e o Irã são grandes aliados.

China defendeu direito de "salvaguarda" iraniano

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, condenou o ataque de Israel e apoiou o direito de defesa do Irã. "A China condena explicitamente a violação por parte de Israel da soberania, segurança e integridade territorial do Irã [...] e apoia o Irã na salvaguarda da sua soberania nacional, defendendo os seus direitos e interesses legítimos", disse Wang, em um comunicado oficial divulgado pelo governo da China.