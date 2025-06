Trump anuncia acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã: 'Guerra de 12 dias'

O republicano falou em "Guerra de 12 Dias" e disse que o fim do conflito será saudado pelo mundo. "Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que funcionará, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de 'A GUERRA DE 12 DIAS'."

Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não destruiu e nunca destruirá! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e DEUS ABENÇOE O MUNDO.

Donald Trump, presidente dos EUA

Em entrevista à agência Reuters, um alto funcionário do governo iraniano confirmou que Teerã aceitou a proposta apresentada por Trump. Segundo ele, a mediação foi feita pelo Qatar. Oficialmente, o governo iraniano ainda não se pronunciou. Já um porta-voz do exército israelense se recusou a comentar a declaração do republicano, divulgou o jornal The New York Times.

Segundo a agência de notícias Reuters, foi o primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, quem conseguiu que os iranianos aceitassem o pacto proposto pelos EUA. O acordo foi obtido em uma ligação telefônica que ocorreu depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao emir do Qatar que já havia obtido um compromisso de Israel no mesmo sentido.

Washington, então, pediu que o líder em Doha convencesse os iranianos. O acordo foi fechado depois que o Irã atacou a base aérea americana Al Udeid, no Qatar, na noite de segunda-feira. Os mísseis foram interceptados pelas forças em Doha.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, elogiou Trump por "concretizar" o acordo. Em entrevista à rede Fox, ele disse, sem provas, que o acordo apenas foi possível depois de os EUA terem "destruído complemente" o programa nuclear iraniano. "Há uma semana, eles estavam prestes a ter uma bomba. Hoje, são incapazes", declarou. Segundo Vance, o trabalho a partir de agora será para garantir que o Irã "nunca mais reconstrua" esse programa nuclear.