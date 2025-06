Trump agradece ao Irã por ter avisado que atacaria: 'Ninguém ficou ferido'

Irã já havia ameaçado os EUA hoje após ataque às instalações nucleares da República Islâmica. "O ato hostil (...) ampliará o alcance dos alvos legítimos das Forças Armadas da República Islâmica do Irã e abrirá o caminho para a expansão da guerra na região", declarou o porta-voz das Forças Armadas, Ebrahim Zolfaghari.

Anteontem, sete bombardeiros B-2 lançaram 14 bombas destruidoras de bunkers contra o Irã. "O presidente [Donald Trump] autorizou uma operação de precisão para neutralizar as ameaças aos nossos interesses nacionais representadas pelo programa nuclear iraniano", afirmou o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth.

Avaliações iniciais indicaram que três instalações nucleares do Irã sofreram danos e destruição extremamente graves. As informações são do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine. Ele se recusou a especular se alguma capacidade nuclear iraniana ainda poderia estar intacta.

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) exigiu hoje acesso às instalações nucleares iranianas. Segundo o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, o intuito é avaliar as reservas de urânio altamente enriquecido após os ataques dos EUA.

O conflito

Conflito entre Irã e Israel começou há dez dias Acusando o Irã de estar próximo de desenvolver uma arma nuclear, Israel lançou um ataque surpresa contra o país no último dia 13 de junho, expandindo a guerra no Oriente Médio.