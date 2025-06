Ataques a usinas do Irã podem ter gerado contaminação localizada, diz órgão

A AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) afirmou hoje que acredita ter ocorrido liberação localizada de elementos radioativos e químicos dentro das instalações nucleares iranianas atacadas pelos EUA e Israel nos últimos dias.

O que aconteceu

O diretor do órgão, Rafael Grossi, fala em ''contaminação localizada''. A Agência tem monitorado o impacto dos ataques militares nas usinas nucleares de Arak, Isfahan, Fordow e Natanz, com informações fornecidas pela Autoridade Reguladora Nuclear do Irã.

Apesar do possível vazamento radiológico e químico dentro das unidades, não houve aumento nos níveis de radiação fora delas. "Com base nos dados disponíveis, a AIEA pode garantir que não houve impacto radiológico na população e no meio ambiente dos países vizinhos'', declarou.